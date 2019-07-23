Soylu'dan Suriyelilerin oturum iznine ilişkin açıklama
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul'da 540 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Bunların hepsinin İstanbul'da oturum belgeleri var. Herkes, sağladığımız oturum belgesinin tarif ettiği vilayette hayatını devam ettirecektir.
İçişleri Bakanı
Soylu, " İstanbul
'da 540 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Bunların hepsinin İstanbul'da oturum belgeleri var. Herkes, sağladığımız oturum belgesinin tarif ettiği vilayette hayatını devam ettirecektir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:12
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