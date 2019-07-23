Son Dakika Haberleri: Soylu'dan Suriyelilerin oturum iznine ilişkin açıklama
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Soylu'dan Suriyelilerin oturum iznine ilişkin açıklama

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul'da 540 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Bunların hepsinin İstanbul'da oturum belgeleri var. Herkes, sağladığımız oturum belgesinin tarif ettiği vilayette hayatını devam ettirecektir.

Soylu'dan Suriyelilerin oturum iznine ilişkin açıklama, System.String[]
İçişleri Bakanı Soylu, " İstanbul'da 540 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Bunların hepsinin İstanbul'da oturum belgeleri var. Herkes, sağladığımız oturum belgesinin tarif ettiği vilayette hayatını devam ettirecektir." dedi.
Süleyman Soylu, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:12 
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