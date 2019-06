Soylu'dan sürücülere "Yoğunluk azaldığında aşırı hız yapmayın" uyarısı (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili yoğunluğu nedeniyle araçların bazı yerlerde normalin altında hızla seyrettiğini belirterek, "Trafiğin açık olduğu yerlerde bu açığı kapatmak için gaza basarak 'Bir an önce gideceğim yere varayım.' mantığıyla trafikte kaybettiğimiz insanların sayısı çok. O açıdan yoğunluğun açığını gaza basarak geçirmemek belki de altın kural." dedi.

Bakan Soylu, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasında, denetlemeleri yerinde inceledi.

Önce havadan helikopterle denetim yapan Soylu, ardından denetleme noktasında durdurulan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Soylu, denetlemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Susurluk'un araç trafiği açısından en yoğun hatlardan biri olduğunu hatırlattı.

En yoğun hatlardan Bolu Gerede'de dün sabaha karşı denetimlerde bulunduklarını dile getiren Soylu, "Normalde bu yoldan ortalama 30 bin araç geçerken şimdi günlük ortalama 45 bin araç geçmekte. Şu ana kadar bu yolda ölümlü bir trafik kazamız olmadı, kazalarımız oldu ama o da geçen bayramın yüzde 50'si kadar. O yüzden bu yolda ekiplerimiz her 7 kilometrede bir bu yoğunluğu yönetmeye ve özellikle kazasız bir şekilde özellikle vatandaşlarımızın gideceği istikamete ulaşmalarını sağlamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Soylu, ölümlü kaza oranlarındaki düşüşe dikkati çekti.

Bayram tatilinin ilk gününde dün 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Soylu, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Geçen yıl bayram tatilinin ilk gününe göre bu sene ölümlü kaza oranının yüzde 62 düştüğünü vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Son 10 yılın trafik kazalarında bayramlarda ortalama 20 kişi hayatını kaybetti. Şimdi bizim temel hedefimiz bu rakamı sıfıra indirebilmektir. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Özellikle çocuklarımıza çok büyük görev düşüyor. Onlar emniyetteki ve jandarmadaki ağabeylerinin, ablalarının en büyük yardımcıları. Geçen yıl bir kırmızı düdük kampanyası başlattık, bu yıl da devam ediyor. Hem kırmızı düdük veriyoruz çocuklarımıza hem de anneleri, babaları, arabayı kim sürüyorsa ona yönelik bir karne doldurmalarını, bunun sonunda da geçen sene olduğu gibi onlara bir hediye göndermeyi taahhüt ediyoruz. Biz çocuklarımızla bu sözleşmemizin tutacağına inanıyoruz."

Emniyet kemeri, cep telefonu ve takip mesafesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle bayram tatili dolayısıyla yola çıkanlara uyarılarda bulundu.

Emniyet kemerlerinin takılı olması gerektiğini hatırlatan Soylu, "Allah korusun, trafik kazalarında en önemli tedbir budur. Takip mesafesi bizim için önemlidir. Aynı zamanda, cep telefonuyla konuşmak trafikteki güvenliği önemli ölçüde riske etmektedir. Bu konudaki genel denetimi de çocuklarımıza verdik." diye konuştu.

Soylu, yaya trafiğine Anadolu'da daha öncelik verildiğini vurguladı.

Büyükşehirlerden kasaba ve ilçelere giden sürücülerin yaya trafiğine daha fazla dikkat etmesini isteyen Soylu, şunları dile getirdi:

"Seyahata çıkarken tatil planı arabanızla hareket ettiğiniz andan itibaren başlıyor. Onun için vatandaşlarımızdan seyahat planlarını çok dikkatli şekilde yapmalarını talep ediyoruz. İnanıyorum ki böyle olursa -ki en kritik kazalar gideceğiniz istikamete çok az bir zaman kala gerçekleşiyor- o da bayram yoğunluğu sebebiyle araçlar biraz daha normalin altında süratle seyrediyor. Trafiğin açık olduğu yerlerde bu açığı kapatmak için gaza basarak 'Bir an önce gideceğim yere varayım' mantığıyla trafikte kaybettiğimiz insanların sayısı çok. O açıdan yoğunluğun açığını gaza basarak geçirmemek belki de altın kural."

"Çalışmalar bayram süresince devam edecek"

Bakan Soylu, basın mensuplarına da teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben haberleri de takip ediyorum, valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, her biri trafiğin normal bir şekilde akışının sağlanması ve trafik kazalarının en aza indirilmesiyle ilgili çalışmalarını tüm bayram süresince sürdürecekler. 185 bin trafik, jandarma ve polis olmak üzere görevlimiz var. İnanıyorum ki araçlarımız, helikopterlerimiz, dronelarımızla hakikaten bir seferberlik içindeyiz. İnşallah sağ salim götürüp sağ salim getirmeyi Allah'ım nasip eder. Sizlerin de uyarıları, radyolarda, televizyonlarda ve gazetelerde ortaya konulan birtakım dikkat çekmeler, zannediyorum ki bu bayramda trafik kazalarını, yaralanmaları ve aynı zamanda ölümleri en alt düzeye çekecektir."

Durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, broşür ve doldurmaları için "Sürücü Seyahat Karnesi" veren Soylu'ya denetimlerinde Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile emniyet yetkilileri eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

