Soylu'dan "Turkey Expo By Qatar" Fuarına Ziyaret
20 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'daki "Turkey Expo by Qatar" fuarını ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Katar
'daki "Turkey Expo by Qatar" fuarını ziyaret etti.
Soylu ve beraberindeki heyet, Katar'ın başkenti Doha
'da, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren "Turkey Expo by Qatar" fuarına geldi.
Burada stantları gezen Soylu yetkililerden bilgi alarak, ziyaretçilerle sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:50 Kaynak: AA
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