Son Dakika Haberleri: Soylu'dan "Turkey Expo By Qatar" Fuarına Ziyaret

Soylu'dan "Turkey Expo By Qatar" Fuarına Ziyaret

20 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'daki "Turkey Expo by Qatar" fuarını ziyaret etti.

Soylu'dan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'daki "Turkey Expo by Qatar" fuarını ziyaret etti.

Soylu ve beraberindeki heyet, Katar'ın başkenti Doha'da, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren "Turkey Expo by Qatar" fuarına geldi.

Burada stantları gezen Soylu yetkililerden bilgi alarak, ziyaretçilerle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:50 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Katar, Güncel
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