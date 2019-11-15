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Soylu: "(DEAŞ'ın yakalanan önemli ismi) Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları...
6 saat önce
Soylu: "(DEAŞ'ın yakalanan önemli ismi) Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:24 Kaynak: AA
Soylu: "(DEAŞ'ın yakalanan önemli ismi) Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor."
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