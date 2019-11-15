Son Dakika Haberleri: Soylu: "(DEAŞ'ın yakalanan önemli ismi) Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları...
Son Dakika Güncel Soylu: '(DEAŞ'ın yakalanan önemli ismi) Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları... - Son Dakika

Soylu: "(DEAŞ'ın yakalanan önemli ismi) Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları...

6 saat önce

Soylu: "(DEAŞ'ın yakalanan önemli ismi) Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor.

Soylu:

Soylu: "(DEAŞ'ın yakalanan önemli ismi) Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor."

Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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