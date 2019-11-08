Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz...
6 saat önce
Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:58 Kaynak: AA
Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz."
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