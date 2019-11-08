Son Dakika Haberleri: Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz...
Son Dakika Güncel Soylu: '(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz...

Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz...

6 saat önce

Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz.

Soylu:

Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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