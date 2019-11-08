Son Dakika Haberleri: Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Pazartesiden itibaren başlıyoruz"
Son Dakika Güncel Soylu: '(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Pazartesiden itibaren başlıyoruz'

Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Pazartesiden itibaren başlıyoruz"

7 saat önce

Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (2)

Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz."

Soylu: (DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Pazartesiden itibaren başlıyoruz

Altındağ Belediyesi, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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