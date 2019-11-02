Son Dakika Haberleri: Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılması) Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil,...
Son Dakika Güncel Soylu: '(DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılması) Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil,...

Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılması) Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil,...

6 saat önce

Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılması) Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor.

Soylu:

Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılması) Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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