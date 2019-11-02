Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılması) Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil,...
6 saat önce
Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılması) Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:24 Kaynak: AA
Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılması) Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş."
Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan? İzmir'de su borusu patladı, körfezin rengi kahverengiye döndü Babacan, Davutoğlu ve İnce soruldu! Yeni parti anketinde çarpıcı sonuçlar Son dakika: MSB: Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile görüşmeler tamamlandı