Soylu: "Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık" - Son Dakika

Soylu: "Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık"
27.11.2020 16:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Bakan Soylu'nun programa katılanlarla selamlaşması Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Sivil Toplum İstişare Kurulu Programı"na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
Bakan Soylu'nun programa katılanlarla selamlaşması
Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Sivil Toplum İstişare Kurulu Programı"na katıldı.(1)
"Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık"
Son Dakika Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Tarlada ölü bulunan yaşlı kadının kafasındaki yara, akıllara cinayet şüphesini getirdi Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu