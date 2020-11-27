Soylu: "Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık" - Son Dakika

Soylu: "Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık"

27.11.2020 16:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Bakan Soylu'nun programa katılanlarla selamlaşması Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Sivil Toplum İstişare Kurulu Programı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi

Bakan Soylu'nun programa katılanlarla selamlaşması

Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Sivil Toplum İstişare Kurulu Programı"na katıldı.(1)

"Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık"

Soylu: Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık
Soylu: Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık
Soylu: Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık
Soylu: Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık

Süleyman Soylu, toplum, Bakan, Sivil, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Soylu: 'Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık' - Son Dakika


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