Soylu: "Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık" - Son Dakika

"Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık"

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