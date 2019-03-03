Son Dakika Haberleri: Soylu: "Demokrasimiz Batı Tarafından Bilerek Sürekli Eleştirilir"

Soylu: "Demokrasimiz Batı Tarafından Bilerek Sürekli Eleştirilir"

55 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.(3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşu, Süleyman Soylu, Polatlı, Güncel
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