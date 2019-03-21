Soylu: "(Denizli'deki Deprem) O Köyleri, O Mahalleleri Çok Güzel Bir Hale Getireceğiz"

- Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Yaklaşık 355 ev hasar gördü, 155'i ağır hasarlı.

- Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Yaklaşık 355 ev hasar gördü, 155'i ağır hasarlı. ya istedikleri yerde ev yapmaları için kendilerine para vermek suretiyle veyahutta eğer 'siz yapın' derlerse bizim yapacaklarımızı hemen harekete geçirip inşallah o köyleri, o mahalleleri çok güzel bir hale getireceğiz."

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