Soylu: "(Denizli'deki depremde yaralananlar) Şu anda 78'i taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları DENİZLİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de 6 büyüklüğündeki depremde zarar gören ilçeleri ziyaret etti, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:43 Kaynak: AA
'nun açıklamaları DENİZLİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli
'de 6 büyüklüğündeki depremde zarar gören ilçeleri ziyaret etti, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki depremde yaralananlar) Şu anda 78'i taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde." dedi.
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