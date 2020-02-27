Soylu: "Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. - Son Dakika

Soylu: "Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik.

6 saat önce

Soylu: "Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik.

Soylu:

Soylu: "Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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