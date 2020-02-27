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Soylu: "Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik.
6 saat önce
Soylu: "Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:40 Kaynak: AA
Soylu: "Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı."
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