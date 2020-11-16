Soylu: "(Depremin ardından yürütülen çalışmalar) Bir seferberlik hali var" - Son Dakika

Soylu: "(Depremin ardından yürütülen çalışmalar) Bir seferberlik hali var"
16.11.2020 13:41
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (3)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( İzmir'deki depremin ardından yürütülen çalışmalar) Bir taraftan çadır kentler yapıldı, ardından iaşe, yemek, tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bunlar hep birlikte yapıldı. Şundan da çok memnunum; İzmir'de çok ciddi bir uyum var, buna ilişkin büyük memnuniyetimi ifade etmek isterim, bundan sonra da böyle devam eder."
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