Soylu: "Depremin ilk olduğu andan itibaren toplam 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Depremin ilk olduğu andan itibaren toplam 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı' - Son Dakika

Soylu: "Depremin ilk olduğu andan itibaren toplam 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı"

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte açıklama yaptı. (1)

Soylu: Depremin ilk olduğu andan itibaren toplam 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:57 Kaynak: AA
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