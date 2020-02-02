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Soylu: "(Depremzedelere yapılan yardımlar) Böyle bir şey düşünmek bile insanlık dışı bir...
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremi sonrasında son durumu değerlendirdi. Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:20 Kaynak: AA
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