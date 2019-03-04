Son Dakika Haberleri: Soylu: "Derdimiz Ülkemizin Zenginleşmesi Derdidir" - İstanbul

Soylu: "Derdimiz Ülkemizin Zenginleşmesi Derdidir" - İstanbul

1 saat önce

- Zeytinburnu İstasyon Meydanında da düzenlenen program İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu İstasyon Meydanında vatandaşlara hitap etti.

- Zeytinburnu İstasyon Meydanında da düzenlenen program
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu İstasyon Meydanında vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Zeytinburnu, Güncel
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