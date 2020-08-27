Soylu: "(Dereli'de) Rüsubatın büyük bölümü, yüzde 99'u alındı - Son Dakika

Sel bölgesindeki yıkım çalışmaları

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklaması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Giresun'daki sel) 917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, Sahil Güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Dereli'de) Rüsubatın büyük bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor."