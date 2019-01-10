Son Dakika Haberleri: Soylu: "Devlet Geleneğimiz Sayesinde Bu Saldırılardan Güçlü Bir Şekilde Çıkmaktayız"

Soylu: "Devlet Geleneğimiz Sayesinde Bu Saldırılardan Güçlü Bir Şekilde Çıkmaktayız"

1 saat önce

- "10 Ocak Türkiye İdareciler Günü Ödül Töreni" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 Ocak Türkiye İdareciler Günü Ödül Töreni"ne katıldı.

- "10 Ocak Türkiye İdareciler Günü Ödül Töreni"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 Ocak Türkiye İdareciler Günü Ödül Töreni"ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:44 Kaynak: AA

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