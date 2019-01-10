Soylu: "Devlet Geleneğimiz Sayesinde Bu Saldırılardan Güçlü Bir Şekilde Çıkmaktayız"
1 saat önce
- "10 Ocak Türkiye İdareciler Günü Ödül Töreni" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 Ocak Türkiye İdareciler Günü Ödül Töreni"ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:44 Kaynak: AA
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