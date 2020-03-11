Soylu: "Devlet terörle mücadelede hem tarzını hem de dilini değiştirmiştir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Devlet terörle mücadelede hem tarzını hem de dilini değiştirmiştir' - Son Dakika

Soylu: "Devlet terörle mücadelede hem tarzını hem de dilini değiştirmiştir"

19 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu. (4)

Soylu: Devlet terörle mücadelede hem tarzını hem de dilini değiştirmiştir

Süleyman Soylu, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:14 Kaynak: AA
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