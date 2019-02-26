Soylu: " Dhkp/c Türkiye Sorumlusu Dahil 7 Terörist Sığınakta Ele Geçirildi"
1 saat önce
Süleyman Soylu: "İstanbul'da emniyetimiz, DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristi sığınakta ele geçirdi"
Süleyman Soylu
: " İstanbul
'da emniyetimiz, DHKP/C Türkiye
sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristi sığınakta ele geçirdi"
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:01 Kaynak: AA
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