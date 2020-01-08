Soylu: "Dijital takograflara geçiş 20 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Dijital takograflara geçiş 20 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı' - Son Dakika

Soylu: "Dijital takograflara geçiş 20 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamaları - Soylu: "Cumhurbaşkanımızın onayıyla dijital takograflara geçiş 20 temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı"ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamaları - Soylu:

"Cumhurbaşkanımızın onayıyla dijital takograflara geçiş 20 temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı"

ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Soylu: Dijital takograflara geçiş 20 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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