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Soylu: "Dijital takograflara geçiş 20 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamaları - Soylu: "Cumhurbaşkanımızın onayıyla dijital takograflara geçiş 20 temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı"ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:00 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamaları - Soylu:
"Cumhurbaşkanımızın onayıyla dijital takograflara geçiş 20 temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı"
ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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