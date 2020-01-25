Soylu, Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu, Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi - Son Dakika

Soylu, Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri incelemesi MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri incelemesi

MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti. (2)

Soylu, Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi

Süleyman Soylu, Doğanyol, Malatya, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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