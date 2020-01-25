Soylu, Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi - Son Dakika

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Soylu, Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri incelemesi MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:42 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri incelemesi
MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti. (2)
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