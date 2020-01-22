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Soylu: "Doğu'nun doğal uyuşturucu adı altında Batı'nın ise sentetik uyuşturucu adı altında baskısı...
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:59 Kaynak: AA
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