Soylu: "Doğu ve Güneydoğu'yu Gelişmişlik Standartları Açısından En Üst Noktaya Taşımamız Lazım"
33 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ'da şehit yakınları, gaziler ve muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:09 Kaynak: AA
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