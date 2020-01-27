Soylu: "Dün akşam TV8'de çok önemli bir yardım kampanyası yapıldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Dün akşam TV8'de çok önemli bir yardım kampanyası yapıldı' - Son Dakika

Soylu: "Dün akşam TV8'de çok önemli bir yardım kampanyası yapıldı"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte açıklama yaptı. (5)

Soylu: Dün akşam TV8'de çok önemli bir yardım kampanyası yapıldı

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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