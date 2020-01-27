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Soylu: "Dün akşam TV8'de çok önemli bir yardım kampanyası yapıldı"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte açıklama yaptı. Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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