Soylu: "Dünya'nın en acımasız mücadelesi bugün Suriye ve Kuzey Irak'ta devam etmektedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Dünya'nın en acımasız mücadelesi bugün Suriye ve Kuzey Irak'ta devam etmektedir' - Son Dakika

Soylu: "Dünya'nın en acımasız mücadelesi bugün Suriye ve Kuzey Irak'ta devam etmektedir"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu. (2)

Soylu: Dünya'nın en acımasız mücadelesi bugün Suriye ve Kuzey Irak'ta devam etmektedir

Süleyman Soylu, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur

Son Dakika Haberleri
17:12 DHA YURT BÜLTENİ - 16
17:12 Mersin'deki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
17:11 Kocaeli Otogarı'nda koronavirüs önlemi
17:10 Bangladeş'te gecekondu mahallesinde yangın
17:10 Kütahya'da otobüs terminali ve halk otobüsleri dezenfekte ediliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 17:18:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Soylu: "Dünya'nın en acımasız mücadelesi bugün Suriye ve Kuzey Irak'ta devam etmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]