AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Yunanistan'a son dönemde giden düzensiz göçmen sayısının arttığını, Türkiye'den gidenlerin engellenmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle göç baskısı devam ederken Türkiye'ye şu ana kadar yaptıklarından dolayı müteşekkiriz. Türkiye'nin Yunanistan makamlarıyla çalışması zaruri bir durumdur. Bunu yarın Yunan hükümeti ile de ele alacağım." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Paris'te polislere saldırı nedeniyle Ankara ziyaretini iptal eden Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner'i temsilen Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde göç sorununu ele almak üzere bir araya geldi.

Toplantı öncesinde konuşan Avramopoulos, Alman ve Fransız yetkililerle Ankara'ya yaptıkları ziyaretin, göç konusunun yönetimine ilişkin Türkiye ile ortak devam eden iş birliğinin kanıtı olduğunu söyledi.

"Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi ağırladığı için cömertliğinden ve misafirperverliğinden dolayı AB adına teşekkür ederim." diyen Avramopoulos şöyle devam etti:

"Hepimiz Türkiye üzerindeki göç baskısının devam ettiğinin farkındayız. Türkiye-AB Bildirisini tüm yönleriyle uygulamak konusundaki taahhüdümüze bağlılığımız sürüyor. Yunanistan'a son haftalar ve aylarda düzensiz göçmenlerin gelişleri arttı. Türkiye'den düzensiz göçmenlerin ayrılmasının tespit edilmesi ve engellenmesine acil bir ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle göç baskısı devam ederken Türkiye'ye şu ana kadar yaptıklarından dolayı müteşekkiriz. Türkiye'nin Yunanistan makamlarıyla çalışması zaruri bir durumdur. Bunu yarın Yunan hükümeti ile de ele alacağım. Bu ortak bir çaba olmalı."

Avramopoulos, AB'nin Türkiye ile dayanışmasının sürdüğünü vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Türkiye'den AB'ye 25 bin Suriyeliyi yerleştirdik. Türkiye'deki mülteciler için kullanılacak 6 milyar avroluk AB fonunun 5,8 milyar avrosu tahsis edildi. Göç meselesinin zorluklarını ele almak için Türk makamlarıyla siyasi ve teknik seviyede el ele çalışmaya devam edeceğiz. Bu bizim ortak çıkarımızadır."

Göç meselesinin küresel bir olgu olduğunu ifade eden Avramopoulos, bunun tüm dünyada devam edeceğini belirtti.

"Kabul edelim ya da etmeyelim, insanların hareket halinde olduğu bir dönemdeyiz." diyen Avramopoulos, bölgedeki gerçeklerle sorumluluk içinde yüz yüze gelmek gerektiğinin altını çizdi.

Avramopoulos, "Bu çaresiz insanlara onurlu bir şekilde davranmalı, aynı zamanda zorluklara gerçekçi şekilde yaklaşmalıyız. Bu hepimizin ortak çıkarına olur. Göç meselesini ele almak için Türk dostlarımızla birlikte çalışmaya devam etmek, ayrıca Türkiye'yi dünyaya örnek olan insani görevinde desteklemek ve yanında olmak bizim taahhüdümüzdür." diye konuştu.

"Türk milletine çok teşekkür etmek istiyorum"

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise toplantıda göç ve güvenlik konularını ele almak istediklerini belirterek, "Bu konular içinde yaşadığımız dönemde çok önemli konular. Bizi önümüzdeki dönemde meşgul edecek konular." şeklinde konuştu.

Ankara'ya gelmesinin temel amacının göç ve güvenlik konularının sadece birlikte çözülebileceğine işaret etmek olduğunu vurgulayan Seehofer, "Hiçbir ülke bu sorunları tek başına çözemez ve bu ortak ziyaretle biz bunu ifade etmek istiyoruz." dedi.

Seehofer, Türkiye'nin göç sorunuyla ilgilenmesinin sadece bölge değil bütün Avrupa için çok önemli olduğuna değinerek, "Hükümetinize ve aynı zamanda Türk milletine çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin dayanışması olmadan göç bizim bölgemizde bu şekilde halledilemezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin göç konusunda gösterdiği çaba dünya tarihine geçeceğini belirten Seehofer, toplantıda göç meselesinin gelecek yıllarda nasıl gelişeceğinin tartışılacağını söyledi.

AB ile Türkiye arasındaki göç konusundaki anlaşmayı güçlendirmek istediklerini vurgulayan Seehofer, "Konuyla ilgili katkıda bulunabileceğimiz her yerde biz bu katkıya hazırız. Zira Türkiye'nin bu konuda bugüne katkıda gösterdiği babları büyük bir takdirle karşılıyoruz." dedi.

"Fransa, Türkiye ile iş birliğinin öneminin bilincindedir"

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries de göç meselesinin bütün bölge için çok önemli olduğunu belirtti.

Son dönemde göç ve güvenlik konularının ülkesini çok etkilediğini söyleyen Fries, "Fransa'da görüyoruz, iltica taleplerinin sayısı giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

Fries, Fransa'nın göç meselesinde Türkiye ile dayanışmasını ortaya koyduğunun altını çizerek, "Fransa Türkiye'nin yıllardır ne kadar çaba sarfettiğini iyi biliyor. Mülteci ve göçmenleri topraklarında ağırlayarak gerçekten takdire şayan bir tutum sergiliyor." dedi.

Fries, bu toplantının amacının da AB, Fransa ve Almanya'nın Türkiye ile dayanışmasını daha fazla ortaya koymak istediğinin göstergesi olduğunu aktardı.

Toplantının faydalı geçmesini umduğunu söyleyen Fries, "Fransa, Türkiye ile iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun gayet iyi bilincindedir." şeklinde konuştu.