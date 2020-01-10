Soylu: "Dünyada en çok sığınmacıya sahip ülke biziz. 4 milyonu aştık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Dünyada en çok sığınmacıya sahip ülke biziz. 4 milyonu aştık' - Son Dakika

Soylu: "Dünyada en çok sığınmacıya sahip ülke biziz. 4 milyonu aştık"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 Ocak İdareciler Günü" münasebetiyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 Ocak İdareciler Günü" münasebetiyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

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"Etrafımızdaki coğrafyanın başına gelen felaketlerin sorumlusu biz değiliz"

"El Kaide'yi biz üretmiş değiliz. El Kaide'yi üreten Amerika'dır. Ben üretmedim. neye karşı ürettiğini hepimiz biliyoruz. Tarihi de unutmuş değiliz. El Kaide'den türemiş DEAŞ'ı da biz üretmiş değiliz"

"Dünyada en çok sığınmacıya sahip ülke biziz. 4 milyonu aştık. Dünyada geri gönderme merkezlerine en fazla göçmen barındıran biziz. Dünyada en çok başka ülkelere kendi ülkelerinden insan sınır dışı eden biziz. Bu rakamlar insanlığın cinnet halidir. Buna rağmen Türkiye çok ciddi bir şekilde ayakta durmakta ve bunu yönetmektedir"

Soylu: Dünyada en çok sığınmacıya sahip ülke biziz. 4 milyonu aştık

Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:49 Kaynak: AA
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