Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Dünyada yabancı düşmanlığının oluştuğu bir tabloyla karşı karşıyayız' - Son Dakika
Soylu: "Dünyada yabancı düşmanlığının oluştuğu bir tabloyla karşı karşıyayız"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:43 Kaynak: AA
Son Dakika Karşılıksız çek suçuna düzenleme geliyor! Hapis yerine 'çalış-öde' modeli uygulanacak Abdullah Gül'ün Gezi Parkı'yla ilgili sözlerine AK Parti'den ilk tepki Süleyman Soylu'dan geldi Davutoğlu: Ekonomik krizin tümü çok kısa sürede çözülebilir Yemek artıklarını sokak köpeklerine götüren 4 çalışan işten kovuldu