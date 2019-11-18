Son Dakika Haberleri: Soylu: "Dünyadaki bu dengesizliğin önemli sebebi, hayatlarına imrendiğimiz gelişmiş ülkelerin...
Son Dakika Güncel Soylu: 'Dünyadaki bu dengesizliğin önemli sebebi, hayatlarına imrendiğimiz gelişmiş ülkelerin... - Son Dakika

Soylu: "Dünyadaki bu dengesizliğin önemli sebebi, hayatlarına imrendiğimiz gelişmiş ülkelerin...

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YİKOB "Yönetici Eğitimi Semineri" programında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YİKOB "Yönetici Eğitimi Semineri" programında konuştu. (6)

Soylu: Dünyadaki bu dengesizliğin önemli sebebi, hayatlarına imrendiğimiz gelişmiş ülkelerin...

Yüksek İstişare Kurulu, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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