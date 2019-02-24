Soylu: "Dünyanın En Büyük İnsani Operasyonunu Yapıyoruz"
1 saat önce
- STK'larla buluşma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle ile bir araya geldi.
- STK'larla buluşma
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:18 Kaynak: AA
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