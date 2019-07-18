Soylu: "Düzce'de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı, mahsur kalanların hepsi getirildi.
1 saat önce
Soylu: "Düzce'de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı, mahsur kalanların hepsi getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:27 Kaynak: AA
Soylu: " Düzce
'de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı, mahsur kalanların hepsi getirildi. 135 kişinin yurtlarda tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır."
Düzce'yi sel ve heyelan vurdu! Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı, bazı köylere ulaşılamıyor Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırganın kimliği belli oldu