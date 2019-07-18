Son Dakika Haberleri: Soylu: "Düzce'de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı, mahsur kalanların hepsi getirildi.
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Soylu: "Düzce'de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı, mahsur kalanların hepsi getirildi.

1 saat önce

Soylu: "Düzce'de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı, mahsur kalanların hepsi getirildi.

Soylu:
Soylu: " Düzce'de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı, mahsur kalanların hepsi getirildi. 135 kişinin yurtlarda tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır."
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:27 Kaynak: AA
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