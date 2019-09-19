Son Dakika Haberleri: Soylu: "(Düzensiz göç) Yeni bir köle düzeninin oluşmasını temin ediyor ve dünya takip ediyor"
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Soylu: "(Düzensiz göç) Yeni bir köle düzeninin oluşmasını temin ediyor ve dünya takip ediyor"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı. (2)

Soylu: "Terörle uyuşturucuyla düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Düzensiz göçü de yönetmeye çalışıyoruz"

Soylu: "(Düzensiz göçmenler) Kimisi bedenini, emeğini 2-3 yıl satarak bu yolu ve yolculuğu katediyor. Yani yeni bir köle düzeninin oluşmasını temin ediyor ve dünya takip ediyor"

Soylu: "Yıllardır söylüyoruz. Göçü kaynağında özellikle tedavi etmek gerekir. Göçü kaynağında yönetmek gerekir"

Soylu: (Düzensiz göç) Yeni bir köle düzeninin oluşmasını temin ediyor ve dünya takip ediyor

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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