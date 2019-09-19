Soylu: "(Düzensiz göç) Yeni bir köle düzeninin oluşmasını temin ediyor ve dünya takip ediyor"
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:06 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı. (2)
Soylu: "Terörle uyuşturucuyla düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Düzensiz göçü de yönetmeye çalışıyoruz"
Soylu: "(Düzensiz göçmenler) Kimisi bedenini, emeğini 2-3 yıl satarak bu yolu ve yolculuğu katediyor. Yani yeni bir köle düzeninin oluşmasını temin ediyor ve dünya takip ediyor"
Soylu: "Yıllardır söylüyoruz. Göçü kaynağında özellikle tedavi etmek gerekir. Göçü kaynağında yönetmek gerekir"
Bakan Soylu: Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aştı İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı