Soylu: "(Düzensiz göç) Yeni bir köle düzeninin oluşmasını temin ediyor ve dünya takip ediyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı. (2)

Soylu: "Terörle uyuşturucuyla düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Düzensiz göçü de yönetmeye çalışıyoruz"

Soylu: "(Düzensiz göçmenler) Kimisi bedenini, emeğini 2-3 yıl satarak bu yolu ve yolculuğu katediyor. Yani yeni bir köle düzeninin oluşmasını temin ediyor ve dünya takip ediyor"

Soylu: "Yıllardır söylüyoruz. Göçü kaynağında özellikle tedavi etmek gerekir. Göçü kaynağında yönetmek gerekir"