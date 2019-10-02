Son Dakika Haberleri: Soylu: "(Düzensiz göçmen ağı) Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli...
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Soylu: "(Düzensiz göçmen ağı) Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimini desteklemek ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimini desteklemek ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı. (1)

"Yaklaşık 3 yıldır özellikle Afganistan dahil olmak üzere Afrika dahil olmak üzere, o hattan gelen tüm düzensiz göçmen ağını Avrupa'ya anlatmaya çalışıyoruz. Ama sorun kapısına dayanmadan maaalesef anlamıyor"

"Bu yıl itibariyle söylüyorum. Şu anda 315 bin kaçak göçmen yakaladık, sadece yurt içinde. Geçen yılın toplam sayısı 268 bin."

"Çoğu zaman Avrupa'da örneğin PKK örneğinde gördüğümüz gibi sorun aslında burnunun dibinde olmasına rağmen yine de etkili bir mücadele ortaya koymuyor"

"Bizim dünyaya anlatmaya çalıştığımız ise mesafelerin otomatik bir koruma sağlamayacağıdır. Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir "

Soylu: (Düzensiz göçmen ağı) Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli...

Süleyman Soylu, Orta Doğu, Berlin, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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