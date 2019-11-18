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Soylu: "E-belediye sistemi, ortak veri tabanı projesidir"
6 saat önce
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:58 Kaynak: AA
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu. (4)
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