Son Dakika Haberleri: Soylu: Eğer Ayakta Kalmak İstiyorsak Güçlü Olmalıyız

Soylu: Eğer Ayakta Kalmak İstiyorsak Güçlü Olmalıyız

8 dakika önce

- Maltepe'de STK temsilciler ve kanaat önderleriyle düzenlenen program İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

- Maltepe'de STK temsilciler ve kanaat önderleriyle düzenlenen program
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:20 Kaynak: AA

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