Soylu: Eğer Ayakta Kalmak İstiyorsak Güçlü Olmalıyız
8 dakika önce
- Maltepe'de STK temsilciler ve kanaat önderleriyle düzenlenen program İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
- Maltepe'de STK temsilciler ve kanaat önderleriyle düzenlenen program
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:20 Kaynak: AA
Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar
Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti
Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı
Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi