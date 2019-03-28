Soylu: Eğer Ayakta Kalmak İstiyorsak Güçlü Olmalıyız

- Maltepe'de STK temsilciler ve kanaat önderleriyle düzenlenen program İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

- Maltepe'de STK temsilciler ve kanaat önderleriyle düzenlenen program

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

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