Soylu: "Eğer PKK'lıları Yürütseydim Ben O Zaman Meczup Olurdum"
1 saat önce
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:27 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti
Fuhuş Çetesi, Polis İçin "Amcalar" Şifresini Kullanıyormuş
Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü
Kılıçdaroğlu'nun Yüzünü Güldüren Anket! İYİ Parti-CHP Yüzde 40'ı Geçiyor