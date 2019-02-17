Son Dakika Haberleri: Soylu: "Eğer PKK'lıları Yürütseydim Ben O Zaman Meczup Olurdum"

Soylu: "Eğer PKK'lıları Yürütseydim Ben O Zaman Meczup Olurdum"

1 saat önce

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:27 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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