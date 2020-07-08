Soylu: "Eğitim hemen planlandı ve bugün başlandı" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu. (1)

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