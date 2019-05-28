Soylu: "(Ekrem İmamoğlu) 31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı"

Bakan Soylu, Bağlarbaşı Kongre Kültür Merkezi'ndeki Büyük Karadeniz Buluşması İftarı'na katıldı.

Bakan Soylu, Bağlarbaşı Kongre Kültür Merkezi'ndeki Büyük Karadeniz Buluşması İftarı'na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, kendisinin İstanbul'da büyüdüğünü hatırlatırken, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl bir İstanbul teslim edildiğini iyi bildiğini söyledi.

Gaziosmanpaşa'da oturduğunu, o dönemde Haliç'ten yayılan kokunun çevreyi ve insanları rahatsız ettiğini dile getiren Soylu, Haliç'ten koku geldiğinde evlerin kapılarını kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti.

"CHP İstanbul'da yaşayan herkese su depoları nasıl temizlenir öğretti"

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Haliç'in kenarından Gaziosmanpaşa'ya gidemezdik. Sütlüce aynıydı. Kazlıçeşme'de dericilerin bulunduğu noktada bir ayda bir, 15 günde bir televizyonlara ve gazetelere çıkan haberlerde şu yazardı; farelerin boyu 10 santim, 20 santim, 40 santim, 50 santim, ağırlıkları bu kadar. Büyük bir medeniyet zenginliğinin bulunduğu İstanbul'u bugün bizimle karşı karşıya kalan CHP zihniyeti yoksulluğa çevirmişti. Beraber yaşadık. Evlerimizi biliyoruz, susuzluktan ilk önce leğenler aldık. Suları leğenlere koyduk. Ardından evlere küvetler yapılmaya başlandı. Küvetler yıkanmak için değil, su doldurup suyu muhafaza etmek için kullanılmaya başlandı. Ardından evlerin çatılarına su depoları konuldu. CHP İstanbul'da yaşayan herkese su depoları nasıl temizlenir öğretti."

Soylu, Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı seçildiği güne kadar mezarlıklardaki taşların birbiri içine girmiş meşelikler ve dikenler dolayısıyla görülemediğini, insanların mezar taşlarını görmeden dualar ettiğini ifade etti.

Söz konusu dönemde dünyanın en havası kirli şehirlerinden birisinin İstanbul olduğunu aktaran Soylu, bugün AK Parti belediyeciliği ve Recep Tayyip Erdoğan'ın felsefesiyle dünyanın üçüncü temiz metropolü olduğunu kaydetti.

"Onun şarjı 31 Mart'a kadardı"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Soylu, "Hafif bir ayarı kaçtı. Sağa sola sinirleniyor. Bugün bir çocuğa, bir gencimize hakaret ediyor. Bütün bunları yapıyor, neden biliyor musunuz? Hani kurma arabalar vardır ya, kurarsın bir yere kadar gider; şarjı bitti, onun şarjı 31 Mart'a kadardı. 31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı ve şimdi önüne gelene çatmaya çalışıyor." dedi.

İmamoğlu'nun "Süleyman Soylu İstanbul'da ne geziyor?" söylemini eleştiren Soylu, İmamoğlu'na "Ben Kato'ya, Gabar'a, Cudi'ye ve Şemdinli'ye giderken sorsaydın nereye gidiyorsun diye. İşine gelmezdi değil mi?" şeklinde seslendi.

Soylu, "Beni beğenmediğin açık da televizyonlarda ve her yerde Selahattin Demirtaş'ı beğendiğin ve onu takdir ettiğin, onun politikalarını beğendiğini ortaya koyduğun için işine gelmezdi. Bu kadar açık ve net. Hangi politikasını merak ediyorsun, beğeniyorsun? 6-7 Ekim'de 59 kişinin katledildiği politikasını mı beğeniyorsun? Çocukları dağlara çıkardığı politikasını mı beğeniyorsun? Terörist yaptığı politikalarını mı beğeniyorsun?" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin istikrarını bir gri bölgeye sokmak isteyenlere..."

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle başka bir planın devreye sokulmaya çalışıldığını anlatan Soylu, "23 Haziran'da İstanbul'da başka bir planı devreye sokmaya çalışıyorlar. Kardeşiniz olarak bundan endişelendiğimi ifade etmek istiyorum. Endişem şudur; 23 Haziran'da İstanbul'un gücünü arkasına alarak Türkiye'nin istikrarını bir gri bölgeye sokmak isteyenlere fırsat verilmemesini sizden istirham ediyorum. İstanbul'u bir ideolojik kamplaşma noktası haline getirmek için, siyasal çatışma merkezi haline getirebilmek için bir hazırlığın, 23 Haziran'ın ve İstanbul'un buna dayandırılacağından endişe ediyorum. Tam da bunun için bizim medeniyet değerlerimize uzak, İstanbul'u yönettikleri zaman ötekileştirmeleri ve beceriksizlikleri meşhur olan ve bizim inançlarımız, medeniyet değerlerimizi öcü olarak nitelendirenlere İstanbul'un teslim edilmemesini sizden istirham ediyorum." diye konuştu.

Soylu, 25 yıldır Tayyip Erdoğan felsefesiyle yönetilen İstanbul'da huzur oluştuğuna vurgu yaparken, "Bundan İstanbul'a bir huzursuzluk getireceklerdir. Onun için İstanbul'u bunlara teslim etmeyin." ifadesini kullandı.

Soylu, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet ederken, fotoğraf çektirdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan da burada konuşma yaptı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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