Son Dakika › Güncel › Soylu, Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşın yaralanarak hastanelere getirildiğini veya... - Son Dakika
Soylu, Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşın yaralanarak hastanelere getirildiğini veya...
22 dakika önce
Soylu, Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşın yaralanarak hastanelere getirildiğini veya geldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:30 Kaynak: AA
Soylu, Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşın yaralanarak hastanelere getirildiğini veya geldiğini bildirdi.
Son Dakika Elazığ'da deprem sonrası vatandaşların konaklayacağı yerlerin listesi paylaşıldı Kızılay Başkanı Kınık, deprem sonrası bağış talep etti! Tepkiler gelince paylaşımı sildi Enkaz altında kalan hamile kadının kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır