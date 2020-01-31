Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara 'evinize... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: '(Elazığ'daki deprem) Hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara 'evinize... - Son Dakika

Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara 'evinize...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Kültür Parkında depremzedeleri ziyaret ederek onlarla görüştü ve sorunlarını dinledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Kültür Parkında depremzedeleri ziyaret ederek onlarla görüştü ve sorunlarını dinledi. (1)

"Tüm alt yapıyı hazırlayacağız. Vatandaşlarımızın burada evlerine geçene kadar hayatın olağan akışını sağlayabilecek bir takım asgari ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir yerleşim yeri hazırlama gayreti içerisindeyiz. Zannediyorum 15 gün içerisinde konteynerler geçecektir"

"30'luk gruplar halinde her gün yıkımlar devam edecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz."

Soylu: (Elazığ'daki deprem) Hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara 'evinize...

Süleyman Soylu, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:11 Kaynak: AA
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