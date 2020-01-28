Soylu, Elazığ'daki depremde hayvanları telef olanlar için getirilen hayvanların dağıtımına Jandarma... - Son Dakika

Soylu, Elazığ 'daki depremde hayvanları telef olanlar için getirilen hayvanların dağıtımına Jandarma tarafından bugün başlanacağını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı

Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok