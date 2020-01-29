Soylu: "Elazığ ve Malatya'da toplam 23 bin 286 çadır dağıtıldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Elazığ ve Malatya'da toplam 23 bin 286 çadır dağıtıldı' - Son Dakika

Soylu: "Elazığ ve Malatya'da toplam 23 bin 286 çadır dağıtıldı"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (3) ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (3) ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. (3)

Soylu: Elazığ ve Malatya'da toplam 23 bin 286 çadır dağıtıldı

Elazığ Valiliği, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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