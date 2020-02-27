Soylu: "(Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası çalışmalar) Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: '(Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası çalışmalar) Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk' - Son Dakika

Soylu: "(Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası çalışmalar) Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk"

6 saat önce

Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı Editör Masası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. (6)

İçişleri Bakanı Soylu: " (Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası çalışmalar) Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk. Hala WhatsApp grubumuz devam ediyor. Bir taraftan muhtarlarla, bir taraftan sivil toplum örgütleri ile yardım götürdük, bir taraftan gönüllüler yardım götürdü. Yardımı da tek alanda dağıtmadık. Kendi koordinasyonumuzda 4-5 ayrı yapı içerisinde bu yardımı dağıtmaya çalıştık."

Soylu: (Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası çalışmalar) Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk

Anadolu Ajansı, Süleyman Soylu, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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