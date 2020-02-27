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Soylu: "Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak...
7 saat önce
Soylu: "Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak hayat normale dönecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:00 Kaynak: AA
Soylu: "Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak hayat normale dönecek."
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