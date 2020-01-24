Soylu: "(Ele geçirilen uyuşturucular) Bu zehirler terör örgütünün ve PKK'nın zehirleridir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: '(Ele geçirilen uyuşturucular) Bu zehirler terör örgütünün ve PKK'nın zehirleridir' - Son Dakika

Soylu: "(Ele geçirilen uyuşturucular) Bu zehirler terör örgütünün ve PKK'nın zehirleridir"

16 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Soylu: (Ele geçirilen uyuşturucular) Bu zehirler terör örgütünün ve PKK'nın zehirleridir

Süleyman Soylu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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