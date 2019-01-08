Soylu, Emniyet İstihbarat Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına Katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Birimleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Birimleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.



Başkanlık binasındaki Gazi Turgut Aslan Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.



Basın mensuplarının görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, genel müdür yardımcıları, genel komutan yardımcıları, bazı daire başkanları ve 81 il istihbarat şube müdürleri de yer aldı.

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