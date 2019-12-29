Soylu: "Emperyalizm yeni bir süreç üretti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Emperyalizm yeni bir süreç üretti' - Son Dakika

Soylu: "Emperyalizm yeni bir süreç üretti"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürüye çıkması Süleyman Soylu'nun konuşması MUŞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürüye çıkması

Süleyman Soylu'nun konuşması MUŞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. (1)

Soylu: Emperyalizm yeni bir süreç üretti

Süleyman Soylu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:13 Kaynak: AA
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