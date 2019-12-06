Son Dakika Haberleri: Soylu: "(Engelsiz 112 uygulaması) Nisan ayından bugüne toplam 4 bin 634 çağrı aldık ve hızlıca...
Son Dakika Güncel Soylu: '(Engelsiz 112 uygulaması) Nisan ayından bugüne toplam 4 bin 634 çağrı aldık ve hızlıca... - Son Dakika

Soylu: "(Engelsiz 112 uygulaması) Nisan ayından bugüne toplam 4 bin 634 çağrı aldık ve hızlıca...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitimi'ne katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitimi'ne katılarak konuşma yaptı. (4)

"(112 Acil Çağrı Sistemi) Türkiye'deki 112 çatısı altında bütün hizmetleri sağlayabilecek bir noktaya da 2021'in ortalarında geliriz"

"Hem çağrı karşılamada hem asılsız çağrıların azaltılmasında en iyi noktaya ulaşmalıyız. Bunu yapabiliriz"

"(Engelsiz 112 uygulaması) Bu uygulama kapsamında Nisan ayından bugüne toplam 4 bin 634 çağrı aldık ve hızlıca müdahale ettik"

"Yeni nesil 112 sistemi sadece bir çağrı karşılama sistemi değil, aynı zamanda bir analiz sistemidir"

Soylu: (Engelsiz 112 uygulaması) Nisan ayından bugüne toplam 4 bin 634 çağrı aldık ve hızlıca...

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:13 Kaynak: AA
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