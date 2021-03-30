Soylu, Eren-5 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin "kırmızı" ve "turuncu" listelerde bulunduğunu açıkladı - Son Dakika

Soylu, Eren-5 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin "kırmızı" ve "turuncu" listelerde bulunduğunu açıkladı
30.03.2021 21:41
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Mardin'de Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin "kırmızı" ve "turuncu" listelerde yer aldığını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Mardin'de Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin "kırmızı" ve "turuncu" listelerde yer aldığını belirtti.
Soylu, Twitter'daki paylaşımında, trafikte yayalara öncelik verilmesi için yapılan kampanyaya atıfta bulunarak, "30 Mart'ta, kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik ve yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çektik. Jandarmamız bizi yalnız bırakmadı. Mardin'de, 'Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti. Yanına bir de 'Turuncu' ekledi. Kahramanlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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